Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo capturaron a dos presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Rápidos del Alambre”, acusados de robar camionetas en distintos distritos de la provincia de Trujillo.

De acuerdo a información de la Policía, se trata de alias “Chamo” y “El Brujo”, quienes fueron detenidos en inmediaciones de la avenida Villarreal, cuando, presuntamente, buscaban una camioneta de alta gama para robar.

La Policía explicó que ambos facinerosos usaban bloqueadores de GPS para sustraer las unidades móviles y evitar ser seguidos y ubicados.

Durante el registro personal se incautó un inhibidor de señal portátil, cinco municiones calibre 38 y dos celulares. Las investigaciones permitieron establecer que los detenidos estarían implicados en múltiples ilícitos contra el patrimonio, principalmente robo y hurto de camionetas.