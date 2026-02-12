La detonación de una potente carga de dinamita en las inmediaciones del Centro Materno Infantil de Angasmarca, en la provincia de Santiago de Chuco, ha generado alarma entre el personal que labora en ese establecimiento de salud.

El estallido causó daños a la infraestructura del local y también sembró la angustia entre los pacientes que a diario acuden al Centro Materno Infantil, pues se teme que un ataque similar se repita.

Hasta el lugar llegó la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar las diligencias correspondientes. Durante las primeras investigaciones y la declaración de la doctora Adriana Vivar, representante de la entidad, manifestó que no han recibido llamadas ni mensajes extorsivos.

Sin embargo, no se descartó que el atentado haya estado dirigido contra el establecimiento de salud.

“No hemos recibido ninguna llamada ni mucho menos algún manuscrito extorsivo, por lo cual descartamos que se trate de un atentado hacia el puesto de salud”, precisó la profesional tras ser entrevistada por los agentes.

CONFLICTO

Otro hilo de la investigación apunta a que el atentado tuvo como objetivo atemorizar a vecinos que ya habrían sido víctimas de amenazas por parte de banda criminales. La Policía continúa con las indagaciones para determinar el objetivo real del ataque y establecer responsabilidades.

No se han reportado heridos, pero el hecho ha dejado un clima de preocupación en la población.

A dicho centro de salud acuden a diario madres gestantes, niños y adultos mayores.

En la localidad de Angasmarca solo hay tres policías para brindar seguridad a la población.