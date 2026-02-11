Para seguir preservando el ornato y mantener la ciudad más limpia, bella, ordenada y saludable, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y el Servicio de Gestión Ambiental (Segat) están organizando para mañana jueves 12 de febrero la campaña Techo Limpio, en el territorio vecinal de la urbanización Los Pinos.

Por ello se invita a los moradores a sumarse a este ejercicio de salubridad pública que ayudará a evitar afectaciones ante la posibilidad de que vuelvan a caer nuevas lluvias, tal como ha pronosticado el Servicio de Hidrología y Meteorología (Senamhi) y se generen focos de contaminación.

Para facilitar las labores y obtener mejores resultados durante la campaña Techo Limpio, se pide a los vecinos sacar sus objetos inservibles de techos o azoteas desde la 1:00 p. m. y los dejen en el frontis de sus viviendas, considerando que el equipo a cargo de su erradicación iniciará el recojo a las 4:00 p.m.

La programación de Techo Limpio va a continuar de manera descentralizada en la ciudad durante la próxima semana. El martes 17 de febrero se realizará en la urbanización Primavera; el viernes 20 en la urbanización Santa María I y IV etapa; y el martes 24 de febrero en la urb. El Cortijo.

Durante la campaña se recogerán objetos en desuso acumulados en los techos, los que sumados a la humedad de las lluvias podrían generar afectaciones en la salud pública, por ejemplo, al permitir la reproducción de zancudos o incluso del mosquito vector del dengue.

Durante la campaña de salubridad que fomenta la participación vecinal se desplegará a personal del Segat, cargador frontal y volquetes para el recojo de los objetos en desuso.

Estas nuevas intervenciones buscan minimizar que se sigan generando puntos críticos de contaminación ambiental y que los ciudadanos reflexionen sobre la importancia de no dejar objetos inservibles en los techos o azoteas ante las repercusiones para la salud de la comunidad en general.