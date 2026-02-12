Cuando retornaban a sus casas bastante cansados tras una pesada jornada de trabajo, al menos 40 trabajadores de una empresa agroindustrial vivieron momentos de terror, cuando un grupo de delincuentes disparó contra el ómnibus en el que viajaban. El ataque ocurrió al filo de la 7 de la noche del último miércoles, cerca del óvalo Cartavio, en la provincia de Ascope, región La Libertad.

A pesar de que las balas impactaron y penetraron el vehículo, afortunadamente no hubo ninguna persona herida. Los trabajadores contaron que al escuchar los disparos optaron por lanzarse al piso para proteger sus vidas.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la comisaría de Chiclín llegaron hasta el lugar del ataque e iniciaron las pesquisas del caso y tratar de esclarecer las circunstancias del hecho.

Al revisar el ómnibus se percataron que los proyectiles habían dejado varios orificios en distintas partes de la unidad móvil. Este hecho refleja que los maleantes no solo tenían la intención de amedrentar a los agraviados, sino de causar daños y lesiones sin importar a quién.

La Policía busca contactar a los responsables de la empresa Transporte Espina, propietarios del ómnibus a fin de verificar si son víctimas de extorsión.