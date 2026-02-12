El Primer Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad dictó una sentencia condenatoria de 15 años de pena privativa de libertad contra Milagros Katherine Juárez Bermúdez, tras ser hallada responsable del delito de parricidio en agravio de quien fuera su conviviente, José Antonio Pizán Peña.

VER MÁS: Trujillo: Caen “Los Rápidos del Alambre” acusados de robar camionetas

La labor fiscal, liderada por el Dr. Enrique Valverde Cabrera, titular de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, fue determinante para desvirtuar la tesis de defensa de la acusada y acreditar su responsabilidad directa en el crimen ocurrido el pasado 2 de febrero de 2025, en el sector El Bosque del Anexo de Llacuabamba.

Durante el juicio oral, el Dr. Valverde presentó contundentes medios probatorios que resultaron irrefutables. Entre los elementos clave que sustentaron la acusación del Ministerio Público se encuentran:* Pruebas Científicas: El protocolo de necropsia que confirmó la muerte por shock hipovolémico tras una herida en la arteria femoral y el peritaje biológico que halló sangre humana en el arma blanca utilizada.

El uso de tecnología forense (Bluestar Forensic) que reveló restos de sangre latente en la escena, evidenciando que la sentenciada intentó limpiar el lugar para encubrir el crimen.

La acreditación de un ciclo de violencia de pareja previo y la presencia exclusiva de la agresora en el lugar de los hechos al momento del ataque.De acuerdo con la tesis fiscal, Juárez Bermúdez atacó a la víctima con un cuchillo de cocina tras una discusión familiar.

El Ministerio Público demostró que, lejos de auxiliar a su pareja, la mujer retrasó deliberadamente la atención médica y simuló un escenario de suicidio para evadir su responsabilidad.

El colegiado acogió el pedido de la Fiscalía y fijó en 100 mil soles el monto por concepto de reparación civil a favor de los herederos legales del occiso.