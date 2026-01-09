La nueva sede del Laboratorio de Criminalística de la Policía en La Libertad, considerada la más moderna del norte del país, registra un avance del 56%, informó ayer la gobernadora Joana Cabrera Pimentel tras realizar una visita de inspección junto al nuevo jefe de la Macro Región Policial de La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta.

La funcionaria aseguró que la culminación definitiva del laboratorio será en febrero próximo.

El Gobierno Regional La Libertad impulsó esta obra a través de la modalidad de Obras por Impuestos, con una inversión de S/ 18 millones.

El proyecto comprende dos componentes fundamentales: infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación, orientados a fortalecer la investigación criminal y garantizar que los delincuentes sean juzgados con pruebas fehacientes.

“Tenemos la oportunidad de apoyar decididamente a la Policía en la lucha contra el crimen. Este laboratorio contará con la mejor tecnología y permitirá que los delitos sean investigados con rigor técnico y legal”, sostuvo Joana Cabrera.