Mario Reyna Rodríguez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), encargó de manera transitoria la Gerencia General del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) al gerente general de la primera entidad, Luis Ernesto Guillén Pinto.

Esto sucede después de que el burgomaestre le retiró la confianza a Wilso Rodríguez Vásquez como gerente del Segat, debido a que fue detenido por la Policía Anticorrupción, porque, presuntamente, estaba bebiendo licor dentro de un vehículo de la municipalidad, junto con dos servidores de la institución ambiental.

EN BÚSQUEDA

Según Mario Reyna, Luis Guillén estará encargado de la gerencia del Segat hasta que se encuentre a la persona adecuada que pueda dirigir el Organismo Público Descentralizado (OPD).

Ahora bien, Wilso Rodríguez

aseguró a los medios de comunicación que no bebió licor y que el análisis de dosaje etílico que se le practicó arrojará negativo, pues solo tomó “chicha morada”, dejando entrever que esto podría dejarle una ventana abierta para que regrese a la gestión.

Sin embargo, sobre ese punto, el alcalde marcó una posición firme. “El dosaje etílico hecho es una de las pruebas, pero quiero que el pronunciamiento fiscal sea el definitivo. Si se cierra el caso y no hubo absolutamente nada, más allá de alguna patraña, en buena hora. Pero, ¿qué ocurriría si el fiscal decide que debe continuar porque encontró algún elemento? preguntó Mario Reyna.

INVESTIGACIÓN

El burgomaestre informó que ha dispuesto que un abogado averigüe qué es lo que pasa en el caso de Wilso Rodríguez para tener el panorama más claro.

“Dejemos que las investigaciones a futuro sean las que esclarezcan esto. Por ahora el señor Wilso Rodríguez está desvinculado de la entidad y tiene que hacer la entrega de cargo y bienes de la gerencia general del Segat”, puntualizó el alcalde.