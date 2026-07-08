Con el objetivo de fortalecer el pensamiento lógico y la capacidad de resolver problemas complejos en los estudiantes de la región, el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Educación, participa en la Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas (ONEM) 2026, cuya Etapa Institución Educativa se desarrolla desde hoy, 8 de julio.

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En esta primera fase participan 177 797 estudiantes de Educación Secundaria de Educación Básica Regular, pertenecientes a 936 instituciones educativas públicas y privadas de la región, quienes pondrán a prueba sus habilidades matemáticas en una de las competencias académicas más importantes del país.

Niveles de competencia

La competencia se desarrolla en tres niveles: Nivel 1, dirigido a estudiantes de primero y segundo de secundaria; Nivel 2, para tercero y cuarto de secundaria; y Nivel 3, para quinto de secundaria, en las categorías Alfa y Beta.Los estudiantes que obtengan los mejores resultados en la etapa institucional clasificarán a la Etapa UGEL, cuyas inscripciones se realizarán del 15 de julio al 12 de agosto. Posteriormente, los clasificados competirán en la etapa nacional, programada del 14 al 18 de septiembre del presente año.

Valores liberteños

Es preciso mencionar que, en la competencia nacional del 2025, la región obtuvo una destacada participación al conseguir una medalla de plata y dos de bronce.Los estudiantes reconocidos fueron Samuel Hidalgo, de la UGEL 03 Trujillo Nor Oeste, quien obtuvo la medalla de plata; Yhago Aguilar, de la UGEL Pacasmayo, ganador de la medalla de bronce; y Jorge Chacón, también de la UGEL 03 Trujillo Nor Oeste, quien logró otra medalla de bronce.

Desde el Gobierno Regional de La Libertad se reafirma el compromiso con la promoción de espacios que contribuyan al desarrollo de las competencias académicas de los adolescentes y jóvenes.