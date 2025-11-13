Una pesadilla fue la que vivieron los pasajeros de una miniván de la empresa Velmaj, cuando fueron atacados a balazos, presuntamente, por extorsionadores. El ataque ocurrió la noche del último miércoles, en el sector Ganadería, en el distrito de Casa Grande.
De acuerdo a la versión de los agraviados, quienes tenían como destino Trujillo, los maleantes aparecieron sorpresivamente por ambos lados de la carretera y dispararon en cuatro ocasiones contra la unidad móvil.
Los proyectiles impactaron en varias partes del vehículo, pero felizmente ningún pasajero resultó herido. La Policía ya investiga este atentado.
