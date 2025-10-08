Pese a comenzar el año con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 16’606,817.00 para la ejecución de Proyectos (obras), gracias a gestiones del alcalde Mario Reyna Rodríguez, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) incrementó su Presupuesto Institucional Modificado (PIM), en este rubro, a S/ 85’303,458.00, lo que implica más obras para la ciudad.

Esto se debe a que se incorporaron proyectos con recursos de saldos de balance por el monto de S/ 41’432,926.00; mediante Inversión privada se emitido certificados CIPRL por S/ 2’572416.00; se recibió transferencia del Gobierno Regional de la Libertad por S/ 15’232,167.00 y del MEF por S/ 6’143,388.00 a cuenta del proyecto multianual de construcción de la I.E. Virgen del Carmen, de Alto Trujillo.

Además, también por gestiones del burgomaestre ante el gobernador regional César Acuña Peralta, este año se logró concretar importantes inversiones para Trujillo para la mejora de la red vial como los ingresos de Huanchaco a Trujillo, por aprox. S/ 150 millones y de El Milagro a Trujillo, por un monto similar, que está a nivel de elaboración de expediente y su ejecución debe comenzar en las próximamente.

Ambos proyectos estuvieron a cargo de la MPT, pero cedió la unidad ejecutora al GORE, de manera similar ocurrió con la prolongación César Vallejo, que debe comenzar pronto también su ejecución; y la av. Perú, donde el MTC aún no modifica la categorización de la vía, que sigue como camino rural y se solicitó que pase a ser carretera vecinal, para que la municipalidad ceda la unidad ejecutora al GORE.

Esto se dio a conocer durante la Segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la MPT. Allí el gerente municipal Luis Guillén Pinto, destacó que debido a la falta de presupuesto para ejecutar obras de impacto el alcalde estuvo gestionando el financiamiento de estos importantes proyectos para la ciudad.

Destacó que esto se logró gracias a la articulación de diversas áreas de la MPT, como Planeamiento y Presupuesto y Obras Públicas, reforzando lo hecho por el alcalde Mario Reyna y siguiendo las directivas impartidas al respecto.

El 2024 tuvimos un PIM en el rubro de Proyectos, de S/ 36’842,000 ejecutando 78.8% al terminar el año. Este año el PIM es mucho mayor y ejecutaremos similar porcentaje al terminar, indicó por su parte el gerente de Obras Públicas, Albert Pérez Acosta.