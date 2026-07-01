Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de ayer en el centro de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, cuando un camión compactador de basura de la comuna provincial atropelló a un menor de dos años de edad, provocándole serias lesiones. Uno de los neumáticos le destrozó la pierna derecha.

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Según testigos, el vehículo realizaba su recorrido habitual por el jirón José Balta, frente al Banco de la Nación, donde la madre del pequeño hacía cola para tramitar una tarjeta de crédito.

Sin embargo, en circunstancias que son materia de investigación, el niño se soltó de la mano de su progenitora y salió corriendo a la pista. El conductor del camión compactador no se percató de la presencia del pequeño y lo arrolló.

DESESPERACIÓN

Al ver la terrible escena, la madre y las tías del menor dejaron la cola y socorrieron al niño, quien estaba debajo de la llanta del vehículo. Sin perder tiempo lo trasladaron al Hospital Leoncio Prado de Huamachuco, donde se confirmó la gravedad de sus lesiones.

Los familiares de la víctima informaron que, debido a la complejidad del caso, el menor será referido a la ciudad de Trujillo para recibir atención médica especializada.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar del accidente y detuvieron al conductor, para ser sometido a las pesquisas correspondientes.