El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) La Esperanza, Miguel Checa Bernazzi, sostuvo una reunión de coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), con la finalidad de establecer medidas de seguridad para el personal electoral, los ciudadanos y el traslado del material electoral en las elecciones de abril.

VER MÁS: Cámara de Comercio de La Libertad convoca a candidatos a un diálogo técnico sobre seguridad ciudadana

La reunión se realizó en la sede de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) y también contó con la participación del jefe de dicha unidad policial, coronel PNP Johnny Huamán Mariano.

Durante el encuentro, el titular de la ODPE solicitó formalmente el apoyo de agentes policiales para resguardar las distintas etapas del proceso electoral.