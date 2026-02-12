En un contexto en el que la seguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de la población, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), en alianza con Videnza Instituto, lanzó una convocatoria a los candidatos al Senado por la región La Libertad de todos los partidos políticos en las elecciones generales 2026, para que participen en el evento “Diálogo con candidatos al Senado: propuestas de políticas para luchar contra la inseguridad”, que se realizará el próximo jueves 19 de febrero, en el auditorio Rafael Remy del gremio empresarial.

OPORTUNIDAD

El espacio busca generar un intercambio abierto de ideas y propuestas entre los candidatos al Senado Regional, poniendo en agenda soluciones concretas frente a la creciente problemática de la criminalidad organizada, que desde hace algunos años viene afectando el normal desarrollo de las actividades sociales y económicas de la población.

La jornada también contará con la participación de Julio Corcuera, exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, quien presentará un análisis y propuesta técnica precisamente enfocada en reducir todos los indicadores negativos que giran en torno a este mal.

COMPROMISO

El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Fernando Guerra Fernández, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la democracia y fomentar un voto informado.“Desde la Cámara de Comercio de La Libertad en el marco de la Mesa de Trabajo interinstitucional por la seguridad en La Libertad instalada en el año 2025, reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad y el debate de ideas.

La seguridad ciudadana es hoy una de las mayores preocupaciones de nuestra población y requiere propuestas serias, viables y sostenibles.

Este espacio busca precisamente eso: escuchar, contrastar y enriquecer planteamientos pensando en el bienestar de nuestra región”, señaló el titular de la CCLL.Asimismo, remarcó que la invitación está abierta a todos los candidatos al Senado por La Libertad, sin distinción de ideología ni partido político, con el fin de garantizar un diálogo plural y representativo.

CONTACTO

Los candidatos interesados en participar pueden comunicarse con la CCLL al número 963 355 738 para coordinar su intervención.