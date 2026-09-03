La banda criminal “Los Pulpos” es una de las redes delictivas más grandes del país. El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó que esta gavilla no se limita a un reducido grupo de personas, sino que se trata de una organización de mayor dimensión, que tendría más de 100 integrantes. Ellos estaban al mando del detenido Jhonsson Cruz Torres.

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“Los Pulpos” tienen como centro de operaciones el distrito de El Porvenir, pero han desplegado sus tentáculos a otras zonas de La Libertad y el país. Además, varios de sus integrantes fugaron a países como Chile, Argentina y Bolivia, en donde han empezado a delinquir en alianza con otros grupos criminales establecidos en esos lugares.

BUSCADO

El ministro del Interior indicó que la captura del cabecilla de la banda “va a abrir muchas luces y muchas puertas también”. Esto porque su detención generaría movimientos dentro de la organización que permitiría a la Policía Nacional del Perú (PNP) identificar y llegar hasta otros integrantes.

Esta banda, según informó en su momento el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, tenía cuatro cabecillas. De ellos, tres fueron atrapados este año: Jhonnson cayó el 1 de septiembre, Andy Cruz Quispe (primo de Jhonsson) fue atrapado el 14 de julio y Richard Briceño Gamboa, alias “Crespo”, fue detenido el 18 de mayo.

El próximo objetivo de la Policía es Óscar Cruz Basilio, hijo de Miller Cruz Arce, uno de los fundadores de “Los Pulpos”. Él ha sido implicado en secuestros y atentados a locales de víctimas de extorsión. Además, debido a su peligrosidad, tiene una orden de captura internacional y se sospecha que se escondería en Chile.

Entre los raptos en los que se le involucró figura el del empresario Iván Díaz, ocurrido en octubre de 2023. A la víctima le cortaran dos dedos de una mano y parte de una de sus orejas, y fue liberado luego de que sus familiares pagaron 250 mil dólares de rescate.