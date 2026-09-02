La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se refirió este miércoles a la situación de los cinco presuntos delincuentes detenidos en Trujillo por su posible relación con el secuestro de un empresario minero, ocurrido antes del asesinato de cuatro personas el último domingo.

Fujimori rechazó haber recibido información equivocada sobre el caso y señaló que los detenidos “han confesado”.

También indicó que existen documentos firmados, aunque remarcó que las investigaciones todavía están en curso y que esperará los detalles que pueda proporcionar el ministro del Interior, César Astudillo.

El ministro había señalado previamente que los intervenidos están vinculados con la organización criminal a la que se atribuye el crimen. Sin embargo, precisó que la Policía continúa tras los autores materiales e intelectuales.

“Se quiere dar con el autor material y el autor intelectual y todos los que han dispuesto y han ordenado. Esta investigación no va a terminar”, sostuvo.