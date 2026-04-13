Una fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones fue detenida por la Policía Nacional en la región La Libertad tras un incidente ocurrido durante el conteo de votos en las Elecciones Generales 2026. El hecho se registró en una mesa de sufragio instalada en la institución educativa Antonio Raimondi, en la ciudad de Trujillo.

De acuerdo con información de la Región Policial La Libertad, la intervención se produjo cuando se detectó la destrucción de cédulas de votación que formaban parte del material válido. El caso ocurrió mientras se desarrollaba el proceso de escrutinio en la mesa N.° 028482, según el reporte de RPP.

Investigación en curso

La intervenida fue identificada como Yamile Zaira Velásquez Mejía, de 22 años. Según el reporte policial, la mujer rompió un total de 18 cédulas, las cuales fueron registradas como evidencia por el personal presente en el lugar.

Tras lo ocurrido, la fiscalizadora fue trasladada por las autoridades a la Unidad de Flagrancia de Trujillo. En ese espacio permanece detenida mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

La Policía informó que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público. Esta acción permitirá que se inicie el proceso de investigación conforme a lo establecido por la normativa vigente.

El incidente ha sido considerado como una afectación al desarrollo del proceso electoral. Las autoridades continúan con las acciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.