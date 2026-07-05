La recuperación de las pistas de Trujillo comienza a concretarse. El Gobierno Regional La Libertad adjudicó la buena pro de dos proyectos de inversión que permitirán ejecutar el mejoramiento integral de pistas y veredas en la urbanización Alto Mochica y el pueblo joven El Bosque. Esta dos inversiones impulsadas por la gestión de la doctora Joana Cabrera marcan el inicio de un plan que busca renovar la infraestructura vial en doce urbanizaciones de la ciudad.

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De alto impacto

Las obras contemplan la rehabilitación de calles y veredas, la construcción de sardineles, reductores de velocidad, señalización vertical y horizontal, así como la implementación de áreas verdes, intervenciones que permitirán recuperar vías deterioradas por años y mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad para miles de vecinos.

El gerente regional de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero, destacó que estas adjudicaciones representan un avance clave dentro del plan de transformación urbana que promueve el GORE. “El compromiso de esta gestión es iniciar la transformación de la ciudad de Trujillo y, así como estas dos urbanizaciones, también pronto vamos a dar la buena noticia a la población sobre la adjudicación de buena pro para otras urbanizaciones.

En total son 12 las urbanizaciones que serán beneficiadas y venimos trabajando con convicción”, afirmó.Del monto total de inversión, más de S/ 11 millones serán destinados al proyecto de mejoramiento de la movilidad urbana en Alto Mochica, mientras que en el pueblo joven El Bosque se ejecutará una inversión superior a los S/ 6.4 millones. Ambos proyectos buscan solucionar el deterioro de la infraestructura vial y elevar la calidad de vida de la población mediante espacios públicos más seguros y modernos.

Más vías en Trujillo

El Gobierno Regional informó que este paquete de inversiones continuará con nuevas adjudicaciones para intervenir las urbanizaciones Vila El Contador, Asociación Virgen de la Puerta, Torres Araujo, El Alambre, Huerta Bella, Rázuri, entre otras. Con ello, la gestión regional busca impulsar la mayor renovación de pistas y veredas en Trujillo de los últimos años y acelerar la recuperación de la infraestructura urbana de la ciudad.