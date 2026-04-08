La candidata al Senado Nacional con el número 6 por Alianza para el Progreso (APP), Tania Rodas Malca, planteó declarar en emergencia el sistema de salud y la seguridad ciudadana del país. También propuso la reforma integral del sistema penitenciario.

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Rodas lamentó que los centros de salud atraviesen por una situación crítica, debido a la falta de citas, el desabastecimiento de fármacos, la limitada capacidad hospitalaria y la constante postergación de cirugías.

En materia de seguridad, advirtió que la delincuencia, la extorsión y el crimen organizado generan un clima de miedo, incertidumbre y zozobra en los peruanos.