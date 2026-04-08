Candidata al Senado por APP también propone lo mismo en seguridad ciudadana.
Candidata al Senado por APP también propone lo mismo en seguridad ciudadana.

La candidata al Senado Nacional con el número 6 por Alianza para el Progreso (APP), Tania Rodas Malca, planteó declarar en emergencia el sistema de salud y la seguridad ciudadana del país. También propuso la reforma integral del sistema penitenciario.

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Rodas lamentó que los centros de salud atraviesen por una situación crítica, debido a la falta de citas, el desabastecimiento de fármacos, la limitada capacidad hospitalaria y la constante postergación de cirugías.

En materia de seguridad, advirtió que la delincuencia, la extorsión y el crimen organizado generan un clima de miedo, incertidumbre y zozobra en los peruanos.

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