El Gobierno Regional de La Libertad inauguró hoy los nuevos ambientes del centro quirúrgico y área de emergencia del Hospital “Leoncio Prado” en la ciudad de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión.

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Se trató de una inversión tipo IOARR que comprendió el mantenimiento integral de ambos servicios por un total de S/ 852 mil soles, realizado en dos etapas.

Primero se hizo el centro quirúrgico que culminó en diciembre del 2025, el cual ya está en funcionamiento, y el área de emergencia que a partir de la fecha abre sus puertas a toda las personas que llegan por diversos males para recibir una atención rápida y oportuna.

La actividad contó con la participación de autoridades regionales y locales, lideradas por la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, que estuvo acompañada del alcalde provincial Santos Ruiz, gerente regional de Salud, Gerardo Florián, el director RIS, Carlos Alvites, entre otros.

Durante su intervención, la gobernadora regional destacó la importancia de esta obra para cerrar brechas en el acceso a servicios de salud especializados en el ande liberteño.

“Hoy damos un paso firme en el fortalecimiento del sistema de salud en Sánchez Carrión”, indicó.

170 mil beneficiados

Agregó que la inversión en el mejoramiento del hospital “Leoncio Prado” no solo se realiza en su infraestructura y equipamiento, sino que la finalidad primordial es garantizar una atención oportuna, segura y digna para más de 170 mil habitantes de la provincia, expresó.Cabrera Pimentel remarcó que la gestión regional es de rostro humano, que pone al centro a la población.

“Los funcionarios estamos para servir con integridad”, dijo, a la vez dio a conocer que la PCM ha calificado al GORE La Libertad en el segundo puesto del ranking nacional de Integridad 2025, “lo que demuestra que estamos cuidando con seriedad el dinero del Estado”.

Ambulancias

Cabrera Pimentel también dio a conocer que el Gobierno Regional tiene en proceso la adquisición de 52 ambulancias más para los establecimientos de salud de la región, de las cuales 8 serán destinadas a la provincia de Sánchez Carrión.

De estas, una llegará para el hospital Leoncio Prado y otra para el centro de salud del distrito de Curgos, añadió.

En tanto, el gerente regional de Salud, Dr. Gerardo Florián Gómez, anunció que está en proceso de adjudicación 318 plazas de profesionales y técnicos en salud para los 52 establecimientos de salud que tiene la provincia de Sánchez Carrión. El proceso terminara en mayo próximo, añadió.