Su pareja lo acusó de sujetarla del cuello e intentar apuñalarla.
Su pareja lo acusó de sujetarla del cuello e intentar apuñalarla.

Un hombre de quien la Policía solo reveló sus iniciales J.O.R.V. (39) fue detenido la tarde del último martes después de haber sido denunciado por su pareja de intentar ahorcarla y luego pretender apuñalarla con un arma blanca.

VER MÁS:

El caso ocurrió en el caserío Ñary, en el distrito Simbal, provincia Trujillo. La agraviada acudió hasta la comisaría del sector y le manifestó a la Policía que su conviviente, totalmente descontrolado, la atacó tras sostener una discusión.

Tras escuchar el testimonio de la víctima, los agentes del orden salieron en busca del agresor, a quien encontraron cerca de su vivienda.

El acusado ya ha sido puesto a disposición del Ministerio Público.

TE PUEDE INTERESAR:

TAGS RELACIONADOS