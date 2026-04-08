Un hombre de quien la Policía solo reveló sus iniciales J.O.R.V. (39) fue detenido la tarde del último martes después de haber sido denunciado por su pareja de intentar ahorcarla y luego pretender apuñalarla con un arma blanca.

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El caso ocurrió en el caserío Ñary, en el distrito Simbal, provincia Trujillo. La agraviada acudió hasta la comisaría del sector y le manifestó a la Policía que su conviviente, totalmente descontrolado, la atacó tras sostener una discusión.

Tras escuchar el testimonio de la víctima, los agentes del orden salieron en busca del agresor, a quien encontraron cerca de su vivienda.

El acusado ya ha sido puesto a disposición del Ministerio Público.