Durante un operativo ejecutado en el sector La Codiciada, en la carretera de penetración a Quiruvilca, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Huamachuco, detuvieron a cuatro presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Tusos de Quiruvilca”.

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Según la Policía, cuando realizaban un patrullaje por la zona escucharon una fuerte detonación y de inmediato acudieron al lugar de donde provino el sonido. En la zona encontraron a cuatro hombres, presuntamente, realizando actividades relacionadas a la minería ilegal.

Al registrar el improvisado campamento hallaron 2,280 cartuchos de explosivos de alto poder (EMULNOR 3000 y EMULNOR 5000). Los detenidos no contaban con ninguna documentación que acredite la legalidad de la adquisición del material explosivo.

Los agentes del orden dijeron que con esta intervención se evitó un grave riesgo de destrucción y pérdida de vidas.

Los cuatro detenidos, cuyas identidades no fueron reveladas, fueron puestos a disposición del la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Santiago de Chuco.