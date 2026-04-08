El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que los valores de las temperaturas diurnas se mantendrán por encima de lo normal en la costa peruana hasta el 14 de abril, especialmente, en localidades alejadas del litoral.

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Estas condiciones están asociadas principalmente a la temperatura superficial del mar y al ingreso de vientos del norte en niveles bajos durante algunos días del período.

“Esta configuración atmosférica favorece la disminución de la cobertura nubosa y el transporte de aire más cálido hacia la región costera, lo que contribuirá a mantener temperaturas elevadas, especialmente en distritos alejados del litoral”, agregó.

En la costa norte, las temperaturas máximas oscilarán entre 32 °C y 37 °C en Tumbes y Piura, entre 30 °C y 35 °C en Lambayeque, y entre 28 °C y 32 °C en La Libertad.

Durante el mediodía y las primeras horas de la tarde, se prevé cielo con escasa nubosidad o despejado.