Apoyando a emprendedores y empresarios a los que no les cobrarán por participar, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) organiza por segundo año consecutivo la Feria de Remates Trujillo 2026 y el Festival gastronómico: Trujillo, tradición y Sabor, del 23 al 25 de abril en el complejo Mansiche, con ingreso totalmente libre.

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“Esta es otra forma de apoyar a los emprendedores, empresarios y a quienes ayudan a que nuestra maravillosa gastronomía peruana se mantenga y siga creciendo”, dijo el alcalde Mario Reyna Rodríguez.

La convocatoria hecha invita a los interesados a inscribirse y obtener alguno de los 120 stand que se van a instalar, sin que esto implique el desembolso de pago alguno, agregó.

Las inscripciones se realizan de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, en la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la MPT, en av. España 742; y en la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora - La Libertad), en Diego de Almagro 442.

La primera edición de este año de la Feria de Remates, ya que habrán dos, ofrece la imperdible oportunidad a empresarios que tengan saldos de mercadería o capital muerto por término o cierre de campaña y aprovechar este espacio para liquidar y reinvertir en una nueva campaña, dijo por su parte dijo Manuel García Blas, gerente de Desarrollo Económico Local.

Lo que estamos buscando es que los precios que se ofrezcan sean realmente de remate. Solo se necesita RUC activo y copia del DNI de la persona que estará a cargo del stand para inscribirse, señaló el funcionario.

Para el festival gastronómico se puede inscribir cualquier emprendedor, empresario o quienes por su sazón están emergiendo en la gastronomía desde un huarique. Para ellos esta es una excelente oportunidad o vitrina para promocionar sus platillos. Esta actividad cuenta con el apoyo, supervisión y capacitación de Ahora La Libertad.