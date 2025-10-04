Las carreteras de la región La Libertad se vuelven a teñir de sangre. La mañana de hoy un auto-colectivo con cinco pasajeros que se dirigía de Otuzco a Trujillo cayó a un abismo de 300 metros de profundidad en el sector Loma del Viento, cerca a Tayahual.

Tras el aparatoso accidente tres de los ocupantes fallecieron y uno resultó gravemente herido. Se supo que entre las víctimas morales figura una enfermera.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) ha confirmado el fallecimiento de tres personas en el accidente. Las autoridades trabajan para rescatar los cuerpos e identificar plenamente a las víctimas.

El automóvil de marca Kia tiene la placa BDY-130. De acuerdo al registro en Sunarp pertenece a Bacilio De La Cruz Marcos Antonio.