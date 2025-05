Como es natural, mucho se viene explicando sobre la vida de Robert Prevost, el misionero agustino elegido recientemente como nuevo y supremo orientador de la Iglesia católica en el mundo. Las informaciones son cada vez más reveladoras, sorprendentes y desbordantes de significado, especialmente al enterarnos de que conoce el Perú seguramente más que la mayoría de los nacidos en esta hermosa y entrañable tierra, que es nuestra; que conoce de los usos y costumbres de los diversos pueblos y regiones del país; que no vino al Perú para desempeñar cargos jerárquicos, sino para trabajar en contacto directo con las poblaciones necesitadas de la palabra generosa, de la compañía fraterna, del aliento estimulante; que no basta con proclamarnos peruanos para sentir el Perú como nuestro, sino que hay que introducirse en las propias entrañas del hambre, las carencias, la desocupación, la falta de un techo, las plagas, la escasez de las medicinas; que no es necesario degustar placeres y comidas en lugares y salones elegantes y refinados; que hay que meterse en las propias entrañas de la pobreza, la carencia, las enfermedades, la falta de trabajo; que no hay por qué huir de las catástrofes, ni de la crueldad de los múltiples rostros del terrorismo, sino que hay que afrontarlas decididamente; que hay que denunciar y luchar contra la indolencia y corrupción de los fabricantes de riquezas; de los políticos arribistas interesados en consolidar su poder; de quienes ostentan el poder para seguir dominando el Perú conforme a sus propios intereses. Y todo esto, practicando las costumbres y ritos populares; por eso el obispo de Chiclayo se hizo también hincha del equipo representativo de Lambayeque: el “Juan Aurich”, así como del equipo peruano brotado de las propias entrañas del pueblo: “Alianza Lima”.

PERUANO UNIVERSAL

Y ocurre que con León XIV tenemos otro peruano universal, por lo que la muestra de compatriotas cósmicos se enriquece de manera sorprendente e incomparable; porque no se trata de un extranjero más también nacionalizado peruano, sino de un migrante norteamericano que al convertirse en peruano tiene su propio carné de asegurado en el Servicio Integral de Salud, su licencia de conducir, su propio DNI. Y ahora agregamos que el propio secretario personal del sumo pontífice será también otro peruano chiclayano: el sacerdote Edgard Yván Rumaycuna Inga. Por todo esto tenemos que dar gracias a Dios.

Entonces, ahora sí, la muestra de peruanos universales no se limita al solitario César Vallejo en la poesía; sino que, seguramente con mayor fecundidad y trascendencia, también tenemos a Mario Vargas Llosa en la narración y el ensayo, aureolado con el Premio Nobel de Literatura, con la pertenencia a dos academias de la lengua: la española y la francesa; y coronándolo todo: nuestro flamante compatriota, peruano por decisión propia, dirigiendo la Iglesia católica de todo el mundo.

EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA “PAPA”

Es curioso, pero con este fresco y flamante acontecimiento que a todos los peruanos nos enaltece, hemos querido explorar el significado de la palabra “Papa”, para lo cual hemos apelado a nuestra formación lingüística para indagar sobre el significado de la palabra PAPA; pero no lo hemos encontrado expresamente. Es posible que lo haya, pero necesitamos saberlo ahora y que la respectiva palabra no solo designe la máxima jerarquía mundial del catolicismo; tampoco disponemos de alguna información eclesiástica.

Entonces, apelando a nuestras propias indagaciones etimológicas y semánticas, nos ha servido de alguna utilidad el “Diccionario de términos literarios” de Luis de Madariaga, así como el “Diccionario de términos filológicos” de Fernando Lázaro Carreter, aunque tampoco lo explican claramente; sin embargo, sus reportes aislados y particulares nos permiten armar y explicar el significado de la respectiva palabra.

Entonces encontramos que la palabra PAPA no es un sustantivo primitivo, sino derivado y compuesto, formado por cuatro letras: la primera “P” significa “Príncipe”, es decir el que sigue al rey, en este caso, Jesús o Jesucristo; la siguiente letra, la primera “A”, significa augusto: alguien de la mayor elevación, plenitud, equilibrio y serenidad; la siguiente letra “P” corresponde a la palabra “Pontífice”: puente, pero no cualquier puente, sino el principal, el supremo, el más más elevado y comunicativo que conduce a Dios; y la última “A”, que incide, reafirma la función primordial del pontífice: “Apóstol”, que no es alguien cuya función es mandar, ordenar, disponer, sino servir propagando la luz, el servicio, el camino por la vía pastoral, es decir del buen pastor.

EL PENSAMIENTO DE SAN AGUSTÍN: LA GRACIA Y LA LABOR PASTORAL

Asimismo, en procura de entender la misión evangelizadora de Robert Prevost, dedicado incansablemente a la labor pastoral siguiendo el mensaje de los padres agustinos, congregación a la que él eligió pertenecer, hemos tenido que explorar el pensamiento filosófico de San Agustín. Y encontramos que los creyentes no tienen que buscar ni descubrir la verdad, porque ella ya está en las Sagradas Escrituras; la tarea es, por tanto, difundirla y propagarla.

En esta enriquecedora tarea es primordial la doctrina de la gracia; es decir, de la iluminación y la sensibilidad expresadas en la capacidad de sentir y de servir. Sobre esta base la labor de los misioneros agustinos es la intensa, indesmayable, fecunda y estimulante labor pastoral en los diversos sectores sociales, especialmente en los niveles populares.