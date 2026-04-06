El médico Yul Bravo Burgos aseguró que la inscripción de su precandidatura al Gobierno Regional (GORE) La Libertad por el Partido Aprista Peruano (PAP) continúa y que está convencido que podrá competir en las elecciones internas con Julio Morán Otiniano, quien encabeza una segunda lista.

VER MÁS: Se perfilan nueve precandidatos al Gobierno Regional La Libertad

No obstante, Bravo dijo que ha presentado un recurso de apelación al Tribunal Nacional Electoral, pues este organismo en la región La Libertad no ha publicado su lista como inscrita a pesar que el 30 de marzo la aceptó y recepcionó, con sello y firma de por medio.

PRECISIONES

El aprista precisó que, de acuerdo al cronograma establecido por el Tribunal Electoral Nacional del PAP, inicialmente la fecha límite para inscribir las listas de precandidatos a las elecciones municipales y regionales fue el 20 de marzo.

“Pero llegada esa fecha, en La Libertad, no se inscribió ninguna lista y el Tribunal Nacional Electoral decidió aprobar una prórroga hasta el 25 de marzo, pero ese día nuestra plancha no se completó y no logramos inscribirla. Sin embargo, los días 26 y 27 de marzo se debió publicar la lista de inscritos, pero solo lo hicieron con los de las municipalidades”, manifestó.

En ese sentido, dijo que asumió que ninguna lista al GORE La Libertad se había inscrito. “Pero, acá hay otro detalle, el día 26 se aprobó una segunda prórroga hasta el 30 de marzo, para todos aquellos distritos y regiones en donde no se habían logrado inscribir ninguna lista, y fue entonces que optamos por participar. Nuestra plancha fue inscrita el 30 de marzo y allí está la firma y sello de recepción por parte del Tribunal Regional de La Libertad”, explicó.

No obstante, ha sido el propio Julio Morán Otiniano quien ha dicho que su lista fue inscrita el 25 de marzo, conforme a lo establecido por la dirigencia local, y Yul Bravo no lo hizo en el plazo establecido, por lo que no podría participar.