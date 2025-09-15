Más de 1,500 personas llenaron de energía y solidaridad las calles y avenidas de Trujillo en la carrera 10K “Dona Vida”, que la Red Asistencial La Libertad del Seguro Social del Perú (EsSalud) realizó en nuestra ciudad como preámbulo de la Semana de la Donación de Órganos y Tejidos, organizada por EsSalud.

“Este evento no solo promueve la salud a través del deporte, también invita a reflexionar sobre el valor de la donación de órganos, un gesto que salva vidas”, destacó la Dra. Claudia Holguín Armas, gerente regional de EsSalud La Libertad, al dar la partida a la competencia.

La ruta comenzó en el Colegio Médico de La Libertad y concluyó frente a la Universidad César Vallejo, en un ambiente de aplausos, pancartas y compromiso. Cada paso recordó que donar es dar una segunda oportunidad de vida a quienes esperan un trasplante.

En la categoría libre, Juan Carlos Flores García cruzó primero la meta con un tiempo de 32 minutos, seguido por Carlos Cabrera Sánchez y César Daniel Rodríguez Rojas.

En la categoría máster, el fondista Raúl Machaguay se llevó el primer lugar, mientras que en ultra máster, el seleccionado peruano Pedro Horna Montoya fue el ganador. En damas, Alejandra Guzmán lideró la competencia, seguida de Fernanda Tirado y Olga Morales.

“Correr hoy significa creer en la vida, creer en que un sí puede cambiar el destino de miles”, indicó Raúl Poma Gil, decano del Colegio Médico de La Libertad.