El segundo vicepresidente de la República, Miguel Torres Morales, llegó ayer a Trujillo y defendió el primer mes de gestión de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi.

El también presidente del Senado sostuvo que el “gran cambio” anunciado por la mandataria ya “arrancó” y que no hay razones para cuestionarla por haber manifestado que se tenga que esperar el próximo año para ver mejoras en los sectores económicos y seguridad ciudadana.

MOTORES ENCENDIDOS

“Yo debo reconocer a una presidente del Perú que nos hace recordar cómo es cuando una autoridad se hace presente ante distintas situaciones y toma el liderazgo para encender los motores de nuestro país”, mencionó.

Alegó que todo es un proceso que al final se terminará “decantando” en los beneficios que tanto se esperan y que serán tangibles para la población el próximo año. “Pero, insisto, el trabajo ya se está haciendo y el liderazgo de Keiko Fujimori ya se está notando”, enfatizó.

DINAMIZAR ECONOMÍA

La visita del titular del Senado se desarrolla en el marco de una agenda oficial en la región, donde sostendrá actividades y reuniones vinculadas a la representación parlamentaria y a la atención de temas de interés para La Libertad.

Una de las primeras actividades en las que participó fue en la inauguración del Primer Encuentro Macrorregional de Mypes-Macrorregión Norte, realizado en la Cámara de Comercio de La Libertad.

Durante su alocución sostuvo que el Estado debe convertirse en un aliado de las micro y pequeñas empresas (Mypes) y no en una fuente de obstáculos para quienes generan empleo y actividad económica. En ese sentido, planteó una agenda centrada en reducir las barreras que enfrentan los pequeños empresarios del norte del país.

“Se hará un diagnóstico mediante mesas de trabajo para determinar cuáles son los cuellos de botella de las Mypes. Vamos a construir formalidad. Si hay alguna ley que obstruya su crecimiento, será derogada y si necesitan otra ley para promover su avance, trabajaremos en ella”, indicó.

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