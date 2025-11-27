Regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) aprobaron el uso del “rochabús” para replegar a los comerciantes ambulantes que ocupan los alrededores de los mercados y dificultan el tránsito peatonal y vehicular en esta ciudad.

Control

Los concejales decidieron implementar esta medida tras la exposición de la subgerenta de Operaciones de Fiscalización de la comuna, Ana Vásquez, quien indicó que con la ayuda de este vehículo intensificarán los operativos en zonas tomadas por la informalidad, como Sinchi Roca, Los Incas, Eguren, Francisco de Zela, Atahualpa, España, entre otras.

Precisó que este “rochabús” es un camión adaptado e implementado con una bomba a propulsión y manguera para arrojar agua con presión regulada. “El objetivo es incorporar este vehículo lanza agua como una medida disuasiva en las acciones de control y recuperación de las vías públicas ocupadas por el comercio informal “, afirmó.

El alcalde Mario Reyna, por su parte, dijo que, debido a que durante las intervenciones los ambulantes les lanzan de todo a los trabajadores ediles, se ha implementado a la unidad con una videocámara, sirena y protectores.

También cuestionó que los comerciantes que se sitúan en los alrededores de los mercados “ya no son ambulatorios y colocaron grandes estructuras de fierro y madera en la vía pública, por ejemplo, en las avenidas España y Los Incas”.

Operativos

La subgerenta Ana Vásquez, asimismo, aseveró que ya tienen establecido un cronograma de operativos que realizarán en diversas zonas de la ciudad. Además, para los primeros días de diciembre, la Unidad de Comercio Ambulatorio Informal (UCAI) será implementada con cinco camiones más para ayudar durante los operativos.

La Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, asimismo, informó que han intensificado los controles en los negocios, de cara a las festividades por fin de año. Agregó que durante la última inspección clausuraron por 30 días los centros comerciales Bahía Beach y La Explosión, ubicados en el jirón Grau. Ambos incumplían la normativa de seguridad.

Como parte del programa de fiscalización, además, serenos y policías participaron ayer de una redada en el emporio comercial Albarracín, conocido como “Tacora”. Se inspeccionaron locales y puestos ambulatorios de venta de chips y celulares, en donde se encontraron varios teléfonos móviles sin la documentación correspondiente, que fueron incautados.