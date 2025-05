El exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Arturo Fernández Bazán fue declarado nuevamente reo contumaz por no asistir a una audiencia por una querella por difamación agravada que le interpuso el juez Juan Luján Burgos.

La exautoridad edil y actual precandidato a la presidencia de la República por el partido Un Camino Diferente dijo que este lunes (19 de mayo) se pondrá a derecho ante la instancia judicial que lo requiere y pidió a sus seguidores que no acudan a la Corte Superior de Justicia de La Libertad para apoyarlo, tal como lo han hecho en anteriores ocasiones.

Fue el titular del Séptimo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, Isnardo Ramírez Llanos, quien declaró reo contumaz al exburgomaestre, pues no se presentó a la audiencia programada y no justificó su ausencia. Ahora con esta medida está obligado a presentarse.

NO FUE NOTIFICADO

Sin embargo, la noche del último jueves, en una de sus acostumbradas transmisiones en sus redes sociales, Arturo Fernández dijo que no fue su culpa el no haber asistido a la audiencia, sino de sus abogados, quienes no le informaron de la misma.

“Mis abogados tienen varias audiencias y como no les pago, [...] entonces no les puedo exigir y a lo que venga. Así es la cosa: si alguien te paga estás mosca, si no te pagan no estás mosca. Para qué nos vamos a engañar. Pero si hubiera robado en la Alcaldía de Moche o de Trujillo seguro que tendría un staff de abogados besándome los pies”, enfatizó.

En ese sentido, Arturo Fernández aseguró que el lunes a primera hora se pondrá a derecho y en esta parte de su transmisión arremetió contra los colectivos que suelen apoyarlo en estas causas.

“No quiero que vayan al Poder Judicial. No quiero a ninguna persona con su cartelito. Dedíquense a cocinar, a trabajar, hagan su taxi, trabajen en su consultorio como médicos, como abogados, hagan lo que sea, pero no los quiero ver en el Poder Judicial. No quiero a ningún cobarde que vaya a gastar su garganta”, manifestó.

SE REPITE

Es la segunda vez que Arturo Fernández es declarado reo contumaz. El año pasado también se le aplicó esta medida en el juicio que afronta contra el exdirector del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, Ricardo Morales, quien lo querelló por difamación agravada.