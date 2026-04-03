El Gobierno decretó el feriado largo por la celebración de la Semana Santa y con un fenómeno El Niño hasta ahora de intensidad débil un importante número de personas ha optado por viajar y aprovechar al máximo para relajarse y sacudirse del estrés en estos días no laborales.

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Sin embargo, para que todo lo que han organizado signifique descanso y divertimento es necesario mantenerse informado y, sobre todo, optar por los servicios formales y de calidad.

PASAJES

En ese sentido, es importante indicar que las empresas de transporte que operan desde el Terrapuerto de Trujillo reportaron desde el último miércoles un incrementó de los pasajes interprovinciales que va entre el 20% y casi el 70%. Esta situación se mantendría hasta el domingo 5 de abril.

Por ejemplo, el boleto Trujillo - Lima que por lo general estaba costando S/ 60 ayer se elevó a S/ 80 y S/ 100, obviamente dependiendo de la empresa y el servicio diferenciado que ofrecen.

En tanto, el pasaje Trujillo-Tumbes se elevó de S/100 a S/130. Para aquellos que optaron por viajar a la región Áncash (Huaraz), tuvieron que desembolsar un dinero extra para adquirir los boletos, toda vez que de S/ 65 se elevaron a S/ 80 y S/ 90.

Los que decidieron pasar unos días de relajo en la selva (Tarapoto) tuvieron que comprar sus boletos a S/ 130 cuando el último lunes costaba S/ 100.

Ayer por la mañana varias empresas de transporte interprovincial indicaron ya no tener pasajes para Piura, pues a pesar de que el boleto se elevó de S/ 50 a S/ 70 muchas personas aseguraron sus asientos para poder viajar a esa calurosa tierra y disfrutar de días de calor en sus hermosas playas.

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CUIDADO

No obstante, aprovechando la alta demanda de viajeros al norte del país y también al interior de nuestra región, se ha incrementado en estos días la oferta del transporte informal, lo que significa un peligro para los pasajeros, pues los vehículos que se usan no han pasado, en algunos casos, una adecuada revisión técnica y los conductores son personas que han vulnerado una serie de normas para ofrecer este servicio.

En ese contexto, la gerenta regional de Transportes de La Libertad, Mirella Urrelo Seijas, informó que en coordinación con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) están ejecutando megaoperativos en distintos puntos de la región. En estas actividades de control están participando la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fiscalía.

La funcionaria recomendó a los pasajeros optar por el transporte interprovincial formal y evitar inconvenientes en los viajes.

“Nuestros inspectores están saliendo todos los días en dos turnos (mañana y tarde) para verificar que se cumpla con las normas. A los pasajeros les recomendamos que opten por el transporte formal, pues en algunas ocasiones prefieren la informalidad y cuando suceden accidentes, muchas veces los choferes no tienen ni el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para que sean atendidos en un centro de salud”, advirtió.