El candidato a diputado por Podemos Perú, Pepe Ramos, quien encabeza la lista de su partido, presentó un paquete de proyectos de ley centrados en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, en el marco del proceso electoral 2026.

Durante su exposición, figura la creación de una comisión de alto nivel encargada de reformar integralmente el sistema judicial, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el INPE, una medida que requeriría amplios consensos políticos y técnicos.

Otro de los ejes centrales de su planteamiento es la derogación inmediata de leyes que, según indicó, favorecen al crimen organizado, junto con la revisión de normas vigentes y el endurecimiento de penas. Ramos propuso incluso la cadena perpetua sin beneficios penitenciarios para funcionarios públicos vinculados a redes criminales. Especialistas han advertido en distintos debates que este tipo de medidas, si bien responden a una demanda ciudadana, deben evaluarse cuidadosamente para garantizar su constitucionalidad y eficacia.

En materia de seguridad ciudadana, el candidato adoptó un discurso confrontacional al dirigirse a organizaciones criminales, afirmando que “desde el 28 de julio van a terminar presos o muertos”. La declaración ha generado cuestionamientos por su tono y por las implicancias en materia de derechos humanos. No obstante, Ramos defendió la necesidad de “liderazgo y decisión política” y anunció un proyecto para crear un grupo especial de investigación e inteligencia con mayor equipamiento y presencia policial, orientado a desarticular bandas criminales a nivel nacional.