En el terminal pesquero de Víctor Larco especies como el perico o el ojo de uva llegan a costar S/ 50 el kilo, mientras que el jurel no pasa de los S/ 10. El precio de los mariscos también se ha incrementado. (Foto: Johnny Aurazo)
En el terminal pesquero de Víctor Larco especies como el perico o el ojo de uva llegan a costar S/ 50 el kilo, mientras que el jurel no pasa de los S/ 10. El precio de los mariscos también se ha incrementado. (Foto: Johnny Aurazo)

En Semana Santa uno de los puntos más visitados por los trujillanos es el terminal pesquero ubicado en el distrito de Víctor Larco Herrera.

Desde muy temprano cientos de personas buscan llevarse las diversas especies marinas que aquí se venden.

Foto: Johnny Aurazo
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Debido a la alta demanda, productos como el jurel pasaron de costar S/ 6 a S/ 10 el kilo, mientras que el perico o el ojo de uva se venden hasta a S/ 50.

Foto: Johnny Aurazo
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“Estaban S/ 40, pero está viviendo bastante gente y hay que aprovechar eso para ganar algo más”, manifestó una vendedora.

Foto: Johnny Aurazo
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Otra especie que también ha subido de precio es la corvina, que pasó de S/ 35 a S/ 45. “Aquí hay varios factores para explicar el alza de los precios: el costo del petróleo, la escasez de hielo y la fecha en sí”, indicó la bióloga Lizet Martínez Segura.

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