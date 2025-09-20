Empresarios agremiados a la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) indicaron que es necesario insistir en la instalación de bloqueadores de celulares de mejor capacidad en el penal El Milagro de Trujillo para reducir las cifras de extorsiones que se producen no solo en la capital liberteña, sino también en otras ciudades del país.

El pedido fue hecho también en una reciente mesa de trabajo que contó con la participación de representantes de la CCLL e instituciones del Estado, además de la sociedad civil.

Según fuentes policiales, la mayoría de extorsiones que se ejecutan en La Libertad se ordenan desde esta penitenciaría.