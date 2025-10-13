La Red Asistencial La Libertad de EsSalud entregó y puso en funcionamiento los ambientes del Plan de Contingencia del Nuevo Hospital de Chocope, una medida que ofrece tranquilidad y esperanza a miles de asegurados y jubilados de la provincia de Ascope.

Estos espacios, acondicionados en el Centro Médico Especializado EsSalud Casa Grande, funcionarán como un refugio sanitario temporal.

Su puesta en marcha tiene un propósito profundamente humano: garantizar, sin interrupciones, una atención oportuna y de calidad a las más de 50,000 personas que dependen de este servicio vital, mientras la construcción del moderno nosocomio sigue su curso.

“Hoy damos un paso firme que simboliza el compromiso de EsSalud con la vida y la dignidad de cada asegurado. Este logro no es solo técnico, sino que es fruto de la pasión y el incansable trabajo de nuestros jubilados y asegurados del Valle Chicama, quienes con su voz y gestión hicieron posible este avance trascendental”, expresó Claudia Holguín, gerente de la Red Asistencial La Libertad.

El plan de contingencia está dotado de espacios cómodos y completamente equipados, diseñados para mantener con la máxima calidad la operatividad de servicios cruciales como consultas externas, laboratorio, farmacia y procedimientos esenciales.