Efectivos de la Policía Nacional del Perú los arrestó durante operativo en el distrito de Casa Grande.
Efectivos de la Policía Nacional del Perú los arrestó durante operativo en el distrito de Casa Grande.

La Policía arrestó a tres hombres en el distrito de Casa Grande, en la provincia de Ascope, en posesión de aparatos explosivos.

VER MÁS:

El personal de la comisaría de Casa Grande informó que se intervino la noche del jueves a Anderson Blas Mantilla (18), George Medina Pérez (38) y Carlos Portilla Noriega (25) cuando se encontraban por inmediaciones del asentamiento humano 17 de Marzo.

Según el acta policial, al momento del registró personal a Blas Mantilla se le incautó dos dinamitas. Además, Medina Pérez se le halló 162 envoltorios de ketes de pasta básica de cocaína (PBC) y Portilla Noriega se le encontró dos stickers con la similitud a la organización criminal “Los Pulpos”.

Los mencionados fueron conducidos a la dependencia policial de la jurisdicción y se les investigaría por el presunto delito contra la seguridad pública.

LE PUEDE INTERESAR

TAGS RELACIONADOS