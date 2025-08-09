En un hecho histórico para la educación de Pataz, el alcalde distrital Segundo Armas Villalobos, logró la priorización del presupuesto para la construcción integral del colegio N.° 80743 Santo Tomás de Aquino, ubicado en Vijus.

Esta importante obra se ejecutará mediante la modalidad de Obras por Impuestos, con una inversión de S/ 32974609.45. El proyecto fue impulsado por la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada.

El objetivo principal es la reconstrucción completa de esta emblemática institución educativa, que desde hace años presenta un avanzado estado de deterioro, al punto de haber obligado al cierre de algunas aulas, afectando la seguridad y el aprendizaje de sus estudiantes. La obra no solo contempla nueva infraestructura, sino también la dotación de mobiliario y equipamiento moderno para los niveles de primaria y secundaria. Beneficiará a más de 700 estudiantes, y su ejecución tomará 17 meses.

“Nuestros estudiantes de Vijus han esperado por mucho tiempo un colegio digno. Es gratificante saber que, con este esfuerzo, garantizamos un futuro prometedor para más de 700 niños y jóvenes, que ahora podrán estudiar en aulas seguras y bien equipadas”, señaló el alcalde Armas Villalobos. Además, agradeció el apoyo del consejero regional Luis Rodríguez Ponce por su compromiso con el desarrollo del sector educación en la provincia.

Por su parte, la autoridad regional destacó que este proyecto forma parte de un paquete de inversiones en Pataz, donde actualmente se vienen construyendo más de 18 instituciones educativas.