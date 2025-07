Diversas propuestas se están haciendo para tratar de ordenar y mejorar el tráfico en Trujillo, que actualmente es un verdadero caos. Se habla del Corredor Troncal Norte-Sur y hasta del interés de China para construir un teleférico desde la avenida España hasta el distrito de Alto Trujillo.

Sin embargo, otra sugerencia que ha vuelto a ponerse sobre el tapete es la eliminación de Transporte Metropolitano de Trujillo (TMT), pues se considera que es un organismo que desde que entró en funcionamiento, presuntamente, no ha elaborado ni ejecutado ningún proyecto para reordenar el tráfico en la ciudad.

LO IMPULSA

Al contrario, según el regidor Giancarlo Toribio Castro, presidente de la Comisión de Transportes de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), sostener el TMT significa un gasto excesivo e innecesario.

“El 2012, con una ordenanza municipal, se creó el TMT y la única forma de eliminarlo es mediante otra ordenanza. Ya he presentado el proyecto que ahora mismo es evaluado por Asesoría Jurídica y una comisión de Administración. Solo espero el dictamen para que esto pase al pleno del Concejo, a fin de iniciar el debate”, explicó.

OTRA VISIÓN

No obstante, una mirada distinta es la que maneja el regidor Jorge Vásquez Tirado, pues desde su óptica TMT se ha convertido en la unidad técnica que sostendrá la operatividad del Corredor Troncal Norte- Sur y de otros proyectos que están en cartera.

“Yo no pienso que se tiene que eliminar el TMT. Lo que hay que hacer es darle sostenibilidad y presupuesto para que implemente su área de Recursos Humanos y una oficina para elaboración de proyectos”, comentó.

QUE SE EVALÚE BIEN

Por su parte, el regidor Luis González Rossel prefirió mantenerse neutro en este tema. Él propuso que las autoridades correspondientes hagan una evaluación seria y profunda antes de tomar la decisión de desaparecer TMT.

“El tema es interesante, pero complejo. Tiene varias aristas. Efectivamente, en todo este tiempo TMT no ha tenido mayor producción técnica y especializada en tema de transportes. Podría tener y realizar estudios no solo en Trujillo, sino también en otras ciudades, y vender esos estudios para así autosostenerse. Pero no ha hecho mayor cosa y solo se ha restringido al sistema de los corredores viales impulsado por Promovilidad del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), con apoyo de la cooperación internacional”, detalló.

En tanto, el concejal Melvin Valderrama indicó que no se puede eliminar TMT, ya que es la entidad que tiene que administrar el Corredor Troncal Norte-Sur. “Es cierto, esta entidad tiene debilidades y la más grande es la desidia que tiene su gente. Por eso creo que debe implementarse mejor para que genere proyectos en bien de nuestra ciudad, en el tema vial. No creo que es momento de desaparecer este organismo. Más adelante quizá, ahora no. Lo que hay que hacer es fiscalizar más para que trabajen y se ganen los frijoles con el sudor de su frente”, acotó.