El Congreso declaró de necesidad pública e interés nacional el Mejoramiento del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, a través de un Corredor Troncal Norte Sur y Rutas Alimentadoras, en cinco distritos de la provincia de Trujillo. La misma medida se dictó a favor del Sistema Integrado de Transporte de la ciudad de Trujillo.

La Ley N° 32439 fue publicada ayer en El Peruano.

La obra unirá a cinco distritos de la provincia de Trujillo: Huanchaco, La Esperanza, Trujillo, Moche y Salaverry, a través de 11.18 kilómetros de una vía rápida, con 16 estaciones y 2 terminales, complementados con 3 rutas alimentadoras.

Se utilizarán buses a gas natural eco amigable que contarán con un moderno sistema de recaudo electrónico y videovigilancia, para reducir el tiempo de viaje.

El proyecto Corredor Troncal Norte Sur inició el 2007 y en los últimos dos años tuvo avances significativos.