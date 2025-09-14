El Congreso declaró de necesidad pública e interés nacional el Mejoramiento del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, a través de un Corredor Troncal Norte Sur y Rutas Alimentadoras, en cinco distritos de la provincia de Trujillo. La misma medida se dictó a favor del Sistema Integrado de Transporte de la ciudad de Trujillo.
La Ley N° 32439 fue publicada ayer en El Peruano.
La obra unirá a cinco distritos de la provincia de Trujillo: Huanchaco, La Esperanza, Trujillo, Moche y Salaverry, a través de 11.18 kilómetros de una vía rápida, con 16 estaciones y 2 terminales, complementados con 3 rutas alimentadoras.
Se utilizarán buses a gas natural eco amigable que contarán con un moderno sistema de recaudo electrónico y videovigilancia, para reducir el tiempo de viaje.
El proyecto Corredor Troncal Norte Sur inició el 2007 y en los últimos dos años tuvo avances significativos.
LE PUEDE INTERESAR
- Lucero Coca: Piden intervención de la Fiscalía Supraprovincial
- Lucero Coca desaira al pleno del Consejo Regional de La Libertad
- La Libertad: Alcalde solicita más policías para Casa Grande
- Fiscalía tiene en la mira a la gestión de César Acuña
- La Libertad: Compra de 100 patrulleros está en investigación
- Paralización de Corredor Vial Norte de Trujillo genera preocupación
- César Acuña denunció “cargamontón” en su contra y aseguró que su gestión tiene más de 300 obras
- César Acuña anuló contrato con empresa vinculada a la familia Coca Condori