El presidente de la Comisión de Transportes del Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Giancarlo Toribio Castro, insiste en sostener que el gerente de Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), Víctor del Carpio Sedano, sigue “vendido humo” al asegurar que el Corredor Troncal Norte-Sur es la solución al problema de la crisis en el tráfico de la ciudad.

El regidor se expresó de esta manera luego de enterarse de que Víctor del Carpio le solicitó “no desinformar a la población” al salir a los medios a manifestar que el Corredor Troncal Norte-Sur es un proyecto que tomará muchos años en concretarse, toda vez que hay zonas en las que hay que hacer expropiaciones de terrenos.

El funcionario también dijo que el concejal opina sin conocer el proyecto e, incluso, le pidió documentarse más.

“Yo conozco el perfil de ese proyecto y también dice que traerán buses de 18 metros a Trujillo y ahora quieren negarlo. No estoy desinformando a la población. Ellos han dicho que esta es la solución al tráfico en la ciudad, que Trujillo tendrá su metropolitano, tal como lo tiene Lima”, enfatizó.

El regidor resaltó el hecho de que no se esté tomando en cuenta la ola criminal que golpea a los transportistas. “Yo pregunto, ¿el Corredor Troncal Norte-Sur también pagará cupos? Porque a este paso que vamos todos vamos a pagar”, afirmó.

CAMBIOS REALISTAS

Giancarlo Toribio indicó que coincide con los funcionarios al considerar que se necesitan cambios urgentes para mejorar y modernizar el transporte en la ciudad, pero señaló que las propuestas deben ser realistas y viables.

En ese sentido, propuso que en vez de insistir en ese proyecto cuya ejecución podría tomar muchos años más, sería mucho más factible impulsar la construcción de un teleférico que vaya desde la avenida España hasta Alto Trujillo.

“No es una idea descabellada. Lo tenemos en Ecuador y en Bolivia. Por qué Trujillo, en Perú, no lo puede tener. El Gobierno chino lo puede hacer, por qué no buscamos ese apoyo. Lo que falta es gestión. Mira, el Corredor Troncal Norte-Sur ha tomado más de 15 años de estudio y eso para mí es una burla. Insisto en que lo más viable es un teleférico que no genere caos vehicular”, acotó.