La Gerencia de Desarrollo Urbano y la Subgerencia de Habilitaciones del municipio de Trujillo empezaron con los trabajos relacionados al saneamiento físico legal de los pasajes Mochica, Takaynamo, Antracita, Chicama y Naylamp, para mejorar la transitabilidad en el sector El Cortijo.

“Este trabajo es producto de los acuerdos que sostuvimos con los vecinos. Son décadas que ellos han tenido que soportar el polvo sin que ninguna autoridad atienda sus reclamos”, dijo el alcalde Mario Reyna.

Estas intervenciones buscan garantizar la seguridad jurídica del suelo urbano, permitiendo la ejecución de obras públicas y el fortalecimiento del ordenamiento territorial.

El proyecto contempla un trabajo articulado intergerencial, priorizando sectores con procesos de consolidación urbana en curso.