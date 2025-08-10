El grupo de cumbia Son del Duke estará presente el domingo 17 de agosto en el distrito de Poroto, en la provincia de Trujillo, en la fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen.

El orgullo leonardino se presentará en el local Sierra Mar, en Poroto, con lo mejor de su repertorio musical para poner a bailar a todos el público.

Además, estará Thamara Gómez, quien se sumó recientemente como vocalista de Son del Duke para alegría de sus fans. La cantante la viene rompiendo en los escenarios e interpretará temas como “El estúpido”, “Tu pobreza”, “Como se olvida”, “Ya te olvidé” y “Díganle” que se mantienen vigentes en la memoria de sus cientos seguidores.

La agrupación del José Leonardo Ortiz también tiene en su delantera a Kassandra Chanamé, Paola Rubio, Ale Seijas, Jennifer Cirilo y Alondra Cenegal.

El público de Poroto también podrá bailar al ritmo de la “Chica Rap” de Ale Seijas. Además de la nueva primicia “Un día de suerte” en la voz de Paola Rubio que la viene rompiendo en las diversas plataformas digitales. También el “Mix Bandido”, el “Cevichito Mix”, “Mix collar de lágrimas”, “Mix lo siento”, “Mix llorarás”, entre otros.