Las cámaras de videovigilancia captaron la madrugada del domingo 5 de abril cuando tres desconocidos se llevaron un mototaxi que se encontraba estacionada en la calle Las Margaritas, en el distrito de Laredo, en la provincia liberteña de Trujillo. El rápido accionar del agraviado permitió recuperar su herramienta de trabajo que lo dejaron abandonado por el sector San Carlos.

De acuerdo a las imágenes, al promediar las 4:09 a.m., se aprecia que llega un grupo de jóvenes y empiezan a rebuscar en el vehículo. Luego, uno de ellos se dirige al asiento de piloto del mototaxi. Mientras tanto, los otros dos empujaron la unidad para llevarlo con rumbo desconocido.

Según el testimonio del afectado, las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron advertir el incidente y junto a un familiar iniciaron una persecución y pudieron encontrar la unidad por San Carlos.

Los desconocidos, al verse descubiertos, habrían decidido abandonar la unidad. Las imágenes serían clave para la identificación de los presuntos involucrados.