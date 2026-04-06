A fin de garantizar la continuidad del agua potable y alcantarillado ante lluvias, la Sunass y la EPS Sedalib S. A. analizan la vulnerabilidad de la infraestructura de los servicios de saneamiento frente a precipitaciones intensas.

Para ello se valida la información recogida, lo que permitirá priorizar intervenciones, fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos y contribuir a asegurar la continuidad de dichos servicios para miles de usuarios de la región.

Como parte de este proceso, se revisa que los datos sobre la infraestructura de Sedalib reflejen las condiciones reales de los sistemas operados en las zonales de Trujillo y Norte. El análisis permite contar con información confiable para una adecuada gestión del riesgo de desastres, identificar los componentes más críticos del sistema mediante herramientas de georreferenciación y criterios técnicos de evaluación.

Los resultados serán un insumo fundamental para la gestión del riesgo de desastres de Sedalib S. A., lo que permitirá consolidar acciones preventivas y correctivas frente a los efectos del cambio climático sobre la infraestructura de saneamiento.

Actualmente, la Sunass está en la etapa final de oficialización de los resultados de la matriz de vulnerabilidad, los cuales servirán como insumo de información de la EPS para la actualización de sus planes de gestión reactiva y contribuir a una infraestructura sólida y a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento seguros y confiables para los usuarios.