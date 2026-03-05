Extorsionadores tienen en la mira a las instituciones educativas de la región La Libertad en donde se realizan trabajos de remodelación. Esta vez, delincuentes atacaron a balazos la obra de más de S/ 96.5 millones que ejecuta el Gobierno Regional La Libertad, a través de la modalidad de obras por impuestos, en el colegio Javier Heraud, en la urbanización Santa María, Trujillo.

Así fue

Este nuevo atentado se registró ayer, a las 7:15 de la mañana. Vecinos reportaron que desconocidos, que iban en una motocicleta, llegaron hasta el frontis del plantel y dispararon cuatro tiros, desatando el pánico entre los trabajadores que en ese momento iniciaban su faena diaria.

El tiroteo hizo que los obreros corran y busquen refugio en viviendas situadas en la cuadra 7 de la avenida Gonzáles Prada.

Tras aterrorizar a trabajadores y vecinos, los inescrupulosos fugaron.

Como se recuerda, el 23 de enero, el Gobierno Regional de La Libertad colocó la primera piedra del proyecto de mejoramiento de esa institución educativa, que terminará en 18 meses.

Moradores de Santa María denunciaron que esta sería la segunda vez en una semana que balean el colegio. Ellos indican que delincuentes estarían exigiendo el pago de cupos a los directivos de la empresa a cargo de la millonaria obra.