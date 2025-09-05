La tranquilidad de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, se rompió la noche del jueves a las 10:45 p.m., cuando un fuerte estallido estremeció varias cuadras a la redonda. La explosión dejó 11 heridos, entre ellos un niño, y ocasionó severos daños en más de 20 viviendas.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del estallido. En una de las grabaciones se observa cómo el techo de una casa se desploma mientras sus ocupantes corren despavoridos para ponerse a salvo.

Otra cámara muestra la onda expansiva alcanzando a vehículos estacionados, uno de los cuales terminó con el motor destruido.

Los vecinos narraron que la vibración fue tan intensa que pensaron que se trataba de un sismo. Paredes cuarteadas, techos desprendidos y vidrios rotos reflejan la magnitud del daño en la zona.