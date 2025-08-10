La solución definitiva a la erosión costera que afecta a la provincia de Trujillo continúa pendiente, a pesar de los avances en el proceso de selección internacional. Manuel Soto, presidente de la Comisión Especializada por la Recuperación del Borde Costero, informó que actualmente hay cuatro países finalistas: Bélgica, Países Bajos, Reino Unido y Japón, cuyos representantes ya han presentado propuestas no vinculantes para la ejecución de la obra.

Soto indicó que funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tienen previsto reunirse esta semana con las delegaciones finalistas para continuar con las coordinaciones necesarias.

“Se vienen haciendo las gestiones para que presenten sus propuestas definitivas. Este paso es clave para definir cuál será el país o consorcio responsable del proyecto que busca frenar la pérdida progresiva del litoral”, señaló.

Sin embargo, el proceso relacionado con los trabajos de mantenimiento sí se ha visto afectado. Según explicó Soto, esta parte del proyecto fue declarada nula tras observarse las ofertas económicas de las 27 empresas que participaron. “Han habido 70 empresas participantes y 27 presentaron ofertas, pero todas han sido observadas por la comisión del MTC. Las observaciones han sido rigurosas, siguiendo los términos de referencia establecidos”, afirmó.

El funcionario remarcó la necesidad de actuar con mayor flexibilidad en este tipo de procesos sin dejar de exigir responsabilidad a las empresas postulantes. “Se debe cumplir con los requisitos, pero también facilitar el avance de una obra urgente para la región. No podemos seguir postergando una solución definitiva mientras la erosión continúa afectando nuestras playas”, añadió.