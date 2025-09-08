En distintos operativos, la Policía capturó a cinco individuos que estaban requeridos por la justicia por el delito contra el patrimonio en sus diferentes modalidades, en la región Lambayeque.

Una de las intervenciones se registró ayer en horas de la madrugada, cuando los agentes de la comisaría de Olmos realizaban patrullaje preventivo por diferentes arterias de la localidad, y se percataron de la actitud sospechosa de un sujeto.

Requisitorias

Los uniformados de inmediato le solicitaron sus generales de ley, siendo identificado como, José Alexander More Ramírez, de 29 años de edad.

Al consultar en el sistema de requisitorias, los efectivos PNP verificaron que, presentaba una orden de captura vigente por hurto agravado, solicitado por el Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, mediante el expediente 24421 de fecha 19 de marzo del 2025.

Horas después, detuvieron a Amilcar Frank Ruiz Pérez (26), quien también estaba requerido por hurto agravado emitido por el Juzgado Penal Unipersonal de Motupe, con expediente 8364 de fecha 24 de junio del 2025.

Por otro lado, el personal del puesto policial de Pimentel atrapó a Edwin Pedraza Llontop (25), quien estaba prófugo de la justicia por robo agravado.

Es acusado de participar en un asalto a mano armada en el sector, junto a otros cómplices.

Más detenidos

Mientras tanto, en Cayaltí los detectives de la delegación del distrito arrestaron en horas de la noche a Cristhian Jhon Sisnegas Chuquimango (29), quien era intensamente buscado por lo mismo, robo agravado que cometió en la región Ucayali.

Lo pedía el Juzgado de Coronel Portillo.

De igual forma, el personal policial de la Unidad de Emergencia (Uneme) ubicó y capturó a Jhon Daniel Herrera Pinto (24).

Tenía una requisitoria judicial vigente por hurto agravado solicitado por el Tercer Juzgado de Chiclayo, bajo el expediente 8417, de fecha 12 de agosto del 2025.

Todos ellos fueron trasladados hacia la carceleta de la Policía Judicial, hasta la espera de su respectiva audiencia. Uno de ellos será conducido hasta Ucayali donde está siendo procesado.

Esperan sus audiciencias en el Poder Judicial.