En la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, los delincuentes conocidos como “Robacasas” volvieron hacer de las suyas, pues esta vez, se hicieron de un botín que sobrepasan los S/50,000.

Uno de los actos delictivos se registró entre las 7 y 30 de la noche y la medianoche del último domingo, cuando unos delincuentes ingresaron al departamento Nº 302 ubicado en la cuadra 5 de la avenida Santa Victoria en Chiclayo.

Atraco en Santa Victoria

De acuerdo al acta policial, según la denuncia realizada por Onelia Saldaña Padilla, de 40 años de edad, los maleantes aprovecharon que en ese horario no había nadie en el inmueble, para poder entrar tras violentar la chapa de seguridad de la puerta principal.

Una vez en el interior los rateros procedieron a sustraer todo lo que estaba a su alcance como joyas de oro, prendas de vestir, calzado, laptops, dinero, entre otros objetos que alcanzan los S/50,000.

Al llegar a su domicilio se dio con la ingrata sorpresa de que había sido víctima del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado. Encontró algunos cajones de su cómoda, escritorio, cama, todos revuetos.

Inmediatamente acudió hasta el área de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri), para denunciar el caso.

Hurto de mercancías

Por otro lado, hasta la Divincri también se hizo presente un comerciante dedicado al rubro de la importación de mercancías, cuya conviviente es capitán de la PNP y residen en la villa de la Policía ubicada en la calle Los Algarrobos.

Aseguró que le hurtaron una fuerte cantidad de dinero que tenía en una caja fuerte que estaba en uno de los dormitorios. Dijo que salieron y al retornar, el dinero no estaba.

No descarta que los ladrones sean de su entorno.