En Lambayeque, la II Dirección Territorial Policial de Chiclayo (Dirtepol) - UE 028 pagó por raciones de alimentación, pero sin verificar si realmente ese servicio llegó a la totalidad de agentes del Frente Policial (Frenpol) - Cajamarca.

Contraloría hace intervención

La Contraloría General de la República detectó que, entre el 1 y 20 de noviembre del año pasado, 165 policías debieron recibir almuerzo, pero la documentación del Cuadro Demostrativo de Consumo evidencia que no se consignaron los registros de 20 efectivos policiales.

Lo mismo ocurrió entre el 21 de noviembre y el 20 de diciembre, pues para aquel periodo eran 177 los agentes incluidos en el cronograma. Al final fueron 13 beneficiarios que no consignaron ni firma ni huella dactilar.

En este caso, la II Dirtepol contrató el servicio de alimentación para el Frenpol por un monto de S/ 445 mil.

Para los servicios comprendidos del 1 de noviembre al 20 de noviembre y del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2024, la Oficina de Administración y el Área de Tesorería otorgaron conformidad y efectivizaron todo el pago.

En un primer tramo, se realizó la transferencia, con expediente SIAF N° 0000007680, a nombre de Silvia Rímac Narro por el importe de S/ 14 mil 350. Mientras que por el segundo periodo, la transferencia, con expediente SIAF N° 0000008265, fue por el monto de S/ 25 mil 051.29. Estos resultados se encuentran en el informe de acción de oficio posterior N° 8538-2025.

No habría cumplido labores

En los TDR de esta contratación se estableció la participación de una nutricionista, a fin de garantizar la calidad de los alimentos.

Pese a que se consideró a una profesional en Nutrición para dicho fin, la Contraloría no halló evidencias o informes de su labor.

Es un detalle no menor, teniendo en cuenta que un estudio, de julio del 2024, reveló que la obesidad es un problema serio en la PNP.